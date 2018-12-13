شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على تحرير عقد تنفيذ الجناح المصري في معرض السياحة والسفر WTM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة السياحة بشأن تحرير العقد الخاص بتنفيذ الجناح المصري في معرض السياحة والسفر WTM في لندن، خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2018.

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