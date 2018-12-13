شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: نسعى للاستفادة من تجارب الدول الناجحة فى مجال التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا نسعى إلى الاستفادة من التجارب الناجحة فى بعض الدول ذات الظروف المشابهة، لتحقيق سلسلة القيمة المضافة لناتج القومى.

وأضاف ابوستيت خلال افتتاحه ورشة العمل حول تعزيز الاستثمارات لتحسين الكفاءة والتنافسية في قطاع الزراعة والأعمال الزراعية بمصر بمشاركة البنك الدولى، أن ورشة العمل اليوم تأتى استكمالا للحوارات المستمرة مع البنك الدولي على مدار الشهور الماضية وتهدف إلى تعزيز الاستثمار فى المجال الزراعى ووضع خطوط واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ على مدار سنوات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030

وأشار وزير الزراعة إلى أنه سوف يتم الاعتماد على الخبرات الوطنية بمساعدة الشركاء الدوليين ونامل الاستفادة من الآراء التي سوف تطرح خلال الورشة والخروج بتوصيات تسهم فى الإعداد الجيد للمشروعات المقترحة

من ناحيته قال جوليان لابيتي مدير قطاع الزراعة والأغذية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي الهدف من هذه الورشة هو تقديم رؤية وزارة الزراعة بشأن التحول الزراعي في مصر واستخدام التكنولوجيا الحديثة واستدامة هذا القطاع فالعالم حاليا يضخ استثمارات بالمليارات في هذا القطاع الهام

واضاف أن قطاع الزراعة مهم جدا لمصر لأن لديها عدد سكان كبير والتكنولوجيا مهمة لزيادة الإنتاج والقطاع يسهم ايضا في توفير فرص العمل وأننا فخورنا بالتعاون مع مصر منذ سنوات طويلة لدعم استراتيجية التنمية المستدامة

الجدير بالذكر أن البنك الدولي قام صباح اليوم بتنظيم ورشة حول تعزيز الاستثمارات الزراعية تحت رعاية وحضور د عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمشاركة عدد من المسئولين في الوزارات المعنية وكذلك مسئولين بالبنك الدولى والمستثمرين المصريين

الورشة ناقشت الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الزراعة المختلفة وايضا أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة وزيادة الإنتاج



جانب من ورشة عمل حول تعزيز الاستثمارات لتحسين الكفاءة والتنافسية في قطاع الزراعة والأعمال الزراعية (1)



جانب من ورشة عمل حول تعزيز الاستثمارات لتحسين الكفاءة والتنافسية في قطاع الزراعة والأعمال الزراعية (2)



جانب من ورشة عمل حول تعزيز الاستثمارات لتحسين الكفاءة والتنافسية في قطاع الزراعة والأعمال الزراعية (3)



جانب من ورشة عمل حول تعزيز الاستثمارات لتحسين الكفاءة والتنافسية في قطاع الزراعة والأعمال الزراعية (4)



جانب من ورشة عمل حول تعزيز الاستثمارات لتحسين الكفاءة والتنافسية في قطاع الزراعة والأعمال الزراعية (5)



جانب من ورشة عمل حول تعزيز الاستثمارات لتحسين الكفاءة والتنافسية في قطاع الزراعة والأعمال الزراعية (6)