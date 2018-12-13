شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات ترسل نموذج بطاقة الاقتراع للسفارات لتصويت المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نموذج بطاقات الاقتراع للانتخابات التكميلية لثلاث دوائر بمجلس النواب بالبريد الإلكترونى إلى السفارات والقنصليات والتى تقوم بطباعتها كلا بحسب أعداد الناخبين بها، حيث تجرى عملية الاقتراع للمصريين بالخارج صباح غد، الجمعة، وفق توقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات التكميلية على مستوى 3 دوائر هى مركز طامية بمحافظة الفيوم، ومركز زفتى بمحافظة الغربية، وقسم اول العريش بمحافظة شمال سيناء.

ودعت السفارات المصرية بالخارج أبناء الجاليات إلى التصويت فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعقد الانتخابات فى خارج جمهورية مصر العربية فى جولتها الأولى يومى الجمعة والسبت 14 و15 ديسمبر الجارى، بينما ستعقد جولة الإعادة يومى الجمعة والسبت الموافقين 11 و12 يناير 2019.

ونوهت السفارات بضرورة تقديم الناخب لأصل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المميكن الجديد سارى الصلاحية والمبين به عنوان الإقامة فى إحدى الدوائر الانتخابية الثلاث محل الانتخاب، كما أنه لن يتم الاعتداد ببطاقة الرقم القومى المدون بها بخانة العنوان 'مقيم بالخارج"، وذلك لعدم إمكانية الاستدلال على الدائرة الانتخابية التابع لها، وذلك بحسب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 28 لسنة 2018 بشأن قواعد تصويت المصريين بالخارج بالدوائر الثلاثة.

وبدأت فى الثانية عشر ظهر اليوم – بحسب توقيت كل دولة – فترة الصمت الانتخابى، حيث يبدأ الاقتراع غدا الجمعة.