شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف الاجتماع السنوى المقبل للأكاديمية الأفريقية للعلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن مصر سوف تستضيف الاجتماع السنوى المقبل للأكاديمية الأفريقية للعلوم خلال عام 2019 بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة، حيث تضم الجمعية العامة للأكاديمية 400 عضو من عدد 54 دولة أفريقية، وتأتي هذه الاستضافة كثمرة لمباحثاته مع الجانب الأفريقي أثناء تكريمه واختياره فى زيارته الحالية للأكاديمية الأفريقية للعلوم في مدينة بروتوريا بجنوب أفريقيا كأول عضو شرفى لمصر من قبل الأكاديمية لدوره فى تطوير العلوم في أفريقيا وتوطيد الشراكات الاستراتيجية الثلاثية الألمانية المصرية الأفريقية.

وبموجب هذه العضوية تتاح للدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، تلقائياً كافة الحقوق والامتيازات السارية على أفراد الجمعية.

من جانبه، رحب الدكتور فليكس داكورا رئيس الأكاديمية بدعوة الدكتور منصور لعقد الاجتماع المقبل بمصر معرباً عن تقديره لمصر ولدور الجامعة الألمانية بالقاهرة في دعم العلماء الأفارقة وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب الخبرات البحثية التي تقدمها الجامعة لباحثيها والمساهمة في دعم الصناعات وخلق اقتصاديات مبنية على العلم لتنمية القارة الأفريقية، مؤكداً أن هذا ليس جديدا على مصر التى طالما قادت الجهود التنموية في أفريقيا.

وقال الدكتور أشرف منصور، إن الجامعة قد دخلت لعمق أفريقيا منذ عدة سنوات حيث خصصت ضمن المنح السنوية التي تقدمها 15 منحة للطلاب الأفارقة من دولا القارة، وخاصة دول حوض النيل في مختلف التخصصات الدراسية الأكاديمية والبحثية بكلياتها، وذلك مساهمة منها في إعداد قادة المستقبل، كما أنها تعمل على نقل وتوطين كافة التكنولوجيات الألمانية من مصر إلى افريقيا باعتبارها الشريان النابض والحيوي للقارة السمراء حيث يأتى ذلك بدعم وتأييد الدولة المصرية.

وأكد منصور أن أختيار عقد الاجتماع السنوى المقبل للجمعية العامة للأكاديمية الأفريقية للعلوم بمقر الجامعة الالمانية بالقاهرة بمصر يتواكب مع قرار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019 هما مؤشران إيجابيان شاهدان على عودة مصر بثقلها لتحتل مركز الريادة بالقارة بل ومنطقة الشرق الأوسطى، وبأن هذا التناغم الثنائى يتطلب إعادة صياغة تصور عام ورؤية تقود للتنمية ينجم عنها أنشطة وعلاقات تجارية وصناعية وزراعية متنوعة وكبيرة، وتدفق للمزيد من رؤوس الأموال لإقامة المشاريع الاستثمارية فى القارة البكر المفعمة تربتها بالمواد الخام والمزروعات مما يتوفر من خلالها فرص عمل للشباب إضافة الى دورها في الترويج السياحى من قبل الدول الافريقية المشاركة فى العديد من اللقاءات المنظمة التى تعقد فى مصر وأخرها منتدى أفريقيا 2018 الذى عقد بمدينة شرم الشيخ برعاية ورئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.