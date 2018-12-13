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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أول معرض لريادة الأعمال على مستوى الجامعات المصرية بجامعة القاهرة، حيث نظمت المعرض حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة.

وFEPS Business Incubator هى حاضنة الأعمال الأولى فى الجامعات المصرية الحكومية داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتهدف إلى دفع الشركات الناشئة التى يمكن أن تسهم بشكل كبير فى النمو الاقتصادي، ورفع مستوى الوعى حول ريادة الأعمال بين الشباب، وخلق جيل جديد من رواد الأعمال المصريين القادرين على توظيف المعرفة العلمية من أجل تأسيس شركاتهم الجديدة.

وشهد المعرض حضور الشركات الناشئة التى تخرجت من الدورة الأولى والشركات الناشئة المحتضنة حالياً فى الدورة الثانية لبرنامج الاحتضان، لكى تستعرض ما تم تحقيقه منذ انضمامهم لبرنامج الاحتضان، وذلك لمساعدتهم على تسويق مشروعاتهم وأفكارهم ونماذج أعمالهم المبتكرة والإبداعية والتحقق من صحتها، وتوفير منصة التعلّم والبحث لمجتمع جامعة القاهرة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب للتواصل و التفاعل مع رواد الأعمال.

وتعمل الحاضنة على إنتاج الأبحاث العلمية التى يمكن تطبيقها مباشرة وتنفيذها من قبل الشركات الناشئة، بالإضافة إلى استخدام المعرفة والخبرة العلمية الأكاديميين من خلال دورهم كموجهين وأعضاء فى المجلس الاستشارى للحاضنة.



جامعة القاهرة تنظم أول معرض لريادة الأعمال على مستوى الجامعات المصرية (1)



جامعة القاهرة تنظم أول معرض لريادة الأعمال على مستوى الجامعات المصرية (2)



جامعة القاهرة تنظم أول معرض لريادة الأعمال على مستوى الجامعات المصرية (3)



جامعة القاهرة تنظم أول معرض لريادة الأعمال على مستوى الجامعات المصرية (4)



جامعة القاهرة تنظم أول معرض لريادة الأعمال على مستوى الجامعات المصرية (5)



جامعة القاهرة تنظم أول معرض لريادة الأعمال على مستوى الجامعات المصرية (6)



جامعة القاهرة تنظم أول معرض لريادة الأعمال على مستوى الجامعات المصرية (7)



جامعة القاهرة تنظم أول معرض لريادة الأعمال على مستوى الجامعات المصرية (8)



جامعة القاهرة تنظم أول معرض لريادة الأعمال على مستوى الجامعات المصرية (9)



جامعة القاهرة تنظم أول معرض لريادة الأعمال على مستوى الجامعات المصرية (10)



جامعة القاهرة تنظم أول معرض لريادة الأعمال على مستوى الجامعات المصرية (11)



جامعة القاهرة تنظم أول معرض لريادة الأعمال على مستوى الجامعات المصرية (12)



جامعة القاهرة تنظم أول معرض لريادة الأعمال على مستوى الجامعات المصرية (13)



جامعة القاهرة تنظم أول معرض لريادة الأعمال على مستوى الجامعات المصرية (14)