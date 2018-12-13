شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" ناعية إبراهيم سعدة: أثرى الصحافة بعطائه وجهده المخلص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الهيئة الوطنية للصحافة ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، مضيفة أن "سعدة" فارس الصحافة المصرية أفنى أكثر من خمسين عاماً من عمره في خدمة بلاط صاحبة الجلالة، أثرى فيها الصحافة بعطائه وجهده المخلص وبفكره المستنير.
وأضافت الهيئة الوطنية للصحافة فى بيان لها،أن الكاتب الراحل ترك وراءه تاريخاً طويلاً وحافلاً من الأعمال الصحفية، داعين الله أن يتغمده بالمغفرة والرضوان وأن يتقبله في فسيح جناته.
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