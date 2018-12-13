وفد الاتحاد الأفريقى والأوروبى: هيئة ضمان جودة التعليم بمصر مثال يحتذى به

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أعضاء وفد مبادرة ضبط واتساق جودة التعليم العالي بالقارة الأفريقية "HAQAA " التي تنطلق بالشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بالمستوى المتطور والمنضبط الذي تعمل من خلاله الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، مؤكدين على أن هيئة جودة التعليم والاعتماد المصرية مثال يحتذى به أفريقيا وأوروبيا .

جاء ذلك في ختام زيارة وفد "مبادرة ضبط واتساق جودة التعليم العالي بالقارة الأفريقية لتقييم أداء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في ضوء المعايير الذي وضعتها المبادرة، تمهيدا للاعتراف بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مصر والتي استمرت 3 أيام في الفترة من 10 الي 12 ديسمبر الجاري لتقييم الدراسة الذاتية التي أعدتها الهيئة وتقييم عمل الإدارات والهيكل الإداري وتقييم نظام العمل الداخلي بالهيئة.

وقام الفريق بمقابلة عدد من ممثلي مؤسسات التعليم العالي المعتمدة من الهيئة والمستفيدين في كافة المجالات، ومقابلة طلاب من المؤسسات التعليمية وممثلين لوزارة التعليم العالي ومقابلة المراجعين الخارجيين.

وفي اختتام زيارة وفد المبادرة الأفريقية، أشارت الدكتورة رسبا ادنجو رئيس الوفد في تقريرها إلى أن قيادة الهيئة تتمتع بالقوة والكفاءة واعتماد الأساليب العلمية المتطورة التي تتبعها الهيئة في كل مجالات عملها – مضيفة أن ادارات الهيئة التي قمنا بزيارتها والتعرف على برامج عملها على درجة عالية من الفاعلية والكفاءة وتتمتع باعلي معايير الجودة الداخلية تعتمد في عملها الخاص بالجودة والاعتماد علي نظام إلكتروني متكامل، مشيرة إلي أن الهيئة لديها نظم للتدريب والمتابعة عالي الكفاءة، وأن نظام المعلومات بالهيئة من أفضل الأنظمة التي تم مراجعتها افريقيا وأوروبيا.

واختتمت رئيس الوفد تصريحاتها مشيدة بالعلاقات الفعالة والإيجابية بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم المصرية وبين المجتمع المدني ومؤسسات التعليم المختلفة في مصر، وأوضحت الدكتورة أن هيئة جودة والاعتماد في مصر تكتسب أهمية مضاعفة مع ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي العام القادم .

ومن جانبها، اعتبرت الدكتورة "مايكي أودام" ممثلة الاتحاد الأوروبي بوفد المبادرة الأفريقية، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم المصرية مثال يحتذى به أفريقيا وأوروبيا وأن مصدر قوتها في كفاءة كوادرها وأسلوب عملها الحديث .

وصرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن هيئة جودة التعليم المصرية من أولى هيئات الجودة في افريقيا التي تتقدم للاعتراف بها من المبادرة مضيفة بان التقرير الأولى الذي أصدره الوفد الأفريقي الأوروبي للهيئة وأسلوب عملها يأتي في وقت نعمل فيه بتركيز ووفق آليات متطورة على توطيد علاقات الهيئة بمثيلاتها في الدول الأفريقية بما يتسق ورؤية القيادة السياسية المصرية التي تهتم بتعميق البعد الأفريقي في سياسات مصر ومستقبلها.

وأضافت يوهانسن أن توحيد معايير جودة التعليم والاعتماد افريقيا ودوليا يمهد فعليا لما يمكن اعتباره " عولمة التعليم " بما لا يتعارض مع الهويات الوطنية "

ضم فريق المبادرة الأفريقية الأوروبية كل من، الدكتور صادق بكوش من دولة الجزائر، والدكتور رسبا ادنجو من دولة كينيا، والدكتور مايكي اوزام من دولة استونيا.