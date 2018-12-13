شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة يسرا ناعية الراحل إبراهيم سعدة: فقدنا علم من أعلام الصحافة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة يسرا الراحل الكاتب الصحفى إبراهيم سعدة مؤكدة أنه خسارة كبيرة للصحافة المصرية وعلم من أعلام مصر فى الصحافة ولن يأتى مثله مرة أخرى. وقالت يسرا فى تصريحات صحفية على هامش مشاركتها فى صلاة الجنازة على الراحل إبراهيم سعدة أنه كان رائع على المستوى الانسانى انسان رائع ولم يأتى مثله مرة ثانية.

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