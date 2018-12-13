شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للتصنيع تستقبل رئيس هيئة السكة الحديد الصينية لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل الهيئة العربية للتصنيع، دنج يونج رئيس هيئة السكة الحديد بدولة الصين والوفد المُرافق، يوم الأحد المقبل، لبحث فتح آفاق جديدة من التعاون وإقامة مشروعات مُشتركة فى مجال السكة الحديد، فى إطار خُطة الدولة لتطوير هذا المرفق الحيوى بالتعاون مع الخبرات العالمية .

ويعقبه لقاء مع عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، لبحث التعاون في عدد من المجالات.