شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر اعترافات المتهمين بتسهيل صعود السائحين الدنماركيين للهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على فيديو يتضمن اعتراف المتهمين بتسهيل صعود السائحين الدنماركيين إلى الهرم والمعروفة بواقعة "فيديو الهرم"، حيث أكد خلاله "موسى عمر موسى" (55 عاما) من منطقة نزلة السمان ويعمل "جمال"، أنه التقى يوم 28 نوفمبر الماضى بسيدة تدعى "هند" ومعها اثنين من المواطنين، وطلبوا منه الصعود إلى الهرم الكبير.

ويضيف المتهم، أنه أبلغهم بأن الأمر غير مسموح، ثم طلب منهم مبلغ 1400 دولار، فرفضوا وقالوا إن المبلغ كبير، فاتفق معهم المتهم على أن يساعدهم للصعود فى النهار بالجمال أو الحصان ثم يتركهم، إلا أنهم لم يحضروا فى الموعد المتفق عليه.

وتابع المتهم "موسى" أنه فوجى بحضورهم لمقابلته عند محله الخاص فى الثامنة مساء وطلبوا منه الصعود للهرم، وأكد لهم عدم جواز الأمر، فاتفق معهم على تقاضى 4000 جنيه مقابل الذهاب إلى منطقة "ترب المسلمين"، وحين ذهبنا لم اجد موظف الآثار، وأخذ منهم الفلوس ودخلوا وأنا سيبتهم ومشيت.

وقالت المتهمة هند على إبراهيم 31 سنة بكالوريوس علوم أنها تقابلت مع السائح الدنماركى بكافية بمنطقة وسط البلد، وذلك بعدما تعرفت عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعى وتحدثت معه عن حلمه منذ الطفولة للصعود إلى سطح الأهرامات.

وأضاف المتهمة، أنه يوم 28 نوفمبر الماضى تقابلت مع السائح الدنماركى بصحبة فتاة بمنطقة أبو الهول، ومعهم صورة أحد الأشخاص ويردون التعرف عليه للتوصل اليه و بعد البحث عن الشخص تم التوصل اليه و يدعى" موسى عمر موسى جمال واشترط الحصول على 1400 دولار والاتصال به ثانى يوم لمساعدته فى الصعود للهرم.

وأوضحت الفتاة، أنه تم الاتصال بها الساعة 7 مساء يوم 29 نوفمبر و تقابلت معهم بمنطقة الأهرامات ليتم الاتصال بالجمال و تم التوصل اليه و انصرفت من المكان وفى اليوم التالى قال لها الجمال أنه قام بمساعدتهم لصعود الأهرامات.

كانت وزارة الداخلية القت القبض على جمال بالمنطقة الأثرية بالهرم و فتاة لاتهامهم بمساعدة سائح دنماركى الجنسية فى التسلل بالمنطقة الأثرية ليلا، وتسلق الهرم الأكبر وتصوير مشاهد فاضحة بصحبة فتاة دنماركية الجنسية وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.



المتهمة