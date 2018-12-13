شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: إعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول مع البحرين لحاملى الجوازات الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية فى مجال النقل البحرى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12/11/2017، والتى تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين من خلال تنسيق أفضل للحركة البحرية التجارية بينهما، وتفادى العوائق التى تضر بتنمية النقل البحري، وتنمية التعاون الفنى والتدريب، وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب فى مجال النقل البحرى والموانئ، بالإضافة إلى تنسيق موقف البلدين فى المحافل الدولية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والموقع فى المنامة بتاريخ 11/11/2018، حيث يهدف الاتفاق إلى تسهيل دخول وخروج وإقامة مواطنى الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة من خلال نقاط الحدود الرسمية.