شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط المتورطين فى تسهيل صعود السائح الدنماركى وصديقته للهرم الأكبر (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت وزارة الداخلية القبض على "جمّال" يعمل بالمنطقة الأثرية بالهرم، وفتاة، لاتهامهما بمساعدة سائح دنماركى الجنسية فى التسلل بالمنطقة الآثرية ليلا، وتسلق الهرم الأكبر، وتصوير مشاهد فاضحة، بصحبة فتاة دنماركية الجنسية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وشهدت مواقع التواصل مؤخرا تداول مقطع فيديو لشاب وفتاة من السائحين الأجانب وهما يتسلقان الهرم الأكبر بمنطقة الأهرامات الأثرية، وظهورهما فى مشهد فاضح ليلا.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة بأجهزة وزارة الداخلية، حيث تم تحديد صاحب مقطع الفيديو، ويدعى "أندرياس هيفيد أندر سين"، دنماركى الجنسية مواليد 1985 مصور فوتوغرافى، وصل البلاد بتاريخ 19 نوفمبر الماضى، وغادر بتاريخ 4 ديسمبر الجارى، حيث قام السائح بتسلق الهرم الأكبر، عقب تسلله للمنطقة الأثرية ليلا بصحبة الدنماركية الجنسية "جوزفين سارة بالس"، مواليد 1998، وصلت للبلاد بتاريخ 28 نوفمبر، وغادرت بتاريخ 30 نوفمبر وتمكن من تصوير مشاهدة فاضحة ليهما بسطح الهرم.

وأسفر جهود البحث عن تورط موسى عمر موسى يعمل جمال بالمنطقة الأثرية فى مساعدة الدنماركيين بتسلل منطقة الأهرامات مساء يوم 29 نوفمبر الماضى مقابل حصوله على 4 آلاف جنيها، بالتنسيق مع فتاة تدعى هند على إبراهيم التى تعرفت عليهما من خلال شبكة الإنترنت، وتم إحالتهم للنيابة.



