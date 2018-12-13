شكرا لقرائتكم خبر عن جثمان الراحل إبراهيم سعدة يتوجه إلى مقابر الأسرة بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج جثمان الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة أخبار اليوم، من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير بعد أداء صلاة الجنازة عليه بحضور لفيف من كبار الصحفيين والفنانين.
ومن المقرر أن تتوجه الجنازة إلى مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات البحرية.
وكان الكاتب الصحفى الكبير إبراهيم سعدة، قد توفى مساء أمس الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض.
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