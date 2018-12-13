شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 1.. الحكومة تنهى تنفيذ 490 مشروعا تنمويا بتكلفة استثمارية 27.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددا من الأخبار والتقارير المهمة خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها إعلان الحكومة تنفيذ 490 مشروعا، فضلا عن تغطية لجنازة الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم سعدة، وتغطيات فنية ورياضية متنوعة.





وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر الساعة 1

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن حصاد مرحلة البناء خلال 90 يوم لبرنامج عمل الحكومة للربع الأول من العام المالى 2018-2019، وذلك فى إطار الالتزام الدائم بأن يكون المواطن على دراية تامة ببرنامج عمل الحكومة والبرامج والمشروعات التنموية التى تقدمها فى إطار تحقيق النهضة التنموية الشاملة.





اختارت قناة TV5Monde الفرنسية، النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى بالتشكيلة المثالية للمحترفين الأفارقة فى دوريات أوروبا.





أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 4 ملايين و627 ألف مواطن حتى ظهر اليوم الثالث عشر "للمرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".





أدى المئات من المصليين صلاة الجنازة على الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة أخبار اليوم، بحضور لفيف من كبار الصحفيين والفنانين.





يلتقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الخميس، فرانسوا سينيمو المبعوث الشخصى للرئيس الفرنسى حول سوريا.





أصدر محمد سعفان وزير القوي العاملة ، تعليمات لمديري مديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة ، بشأن تيسير الخدمات التي تقدم للمواطنين ، خاصة فيما يتعلق باستخراج شهادات القيد "كعب العمل ".





- قمنا بإنشاء آلية تمويلية ميسرة لإجراء دراسات ما قبل الجدوى للمساعدة فى المسار السريع لبعض المشاريع





يخوض سفراء الكرة المصرية بمختلف الأندية الأوروبية والعربية مواجهات متوازنة، اليوم الخميس، بمختلف المسابقات القارية والمحلية نستعرضها سوياً خلال السطور التالية..





كالخلايا السرطانية التى أينما حلت على عضو من أعضاء الجسد أعيته وأصابته بالتعب والحمى، تسعى جماعة الإخوان الإرهابية للتوغل فى المجتمع الألمانى، عن طريق استقطاب اللاجئين القادمين من الدول العربية وخاصة من سوريا والعراق، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية الألمانية لاعتبارها خطر محدق يهدد أمنها واستقرارها بل أشد من تنظيمى" داعش" و"القاعدة".





أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية فى بيان الخميس، أن "بيانات شخصية" لمسافرين على موقع للوزارة تعرضت للقرصنة، موضحة أنها تتضمن "معطيات حساسة".





وصل جثمان الراحل الكاتب الصحفى إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأخبار الأسبق، مسجد عمر مكرم بميدان التحرير لأداء صلاة الجنازة على الراحل عقب صلاة الظهر.