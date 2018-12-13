"التعليم العالي" تعلن مداهمة عدد من الكيانات الوهمية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-داليا شبل:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بشأن جهود لجنة الضبطية القضائية، التي تم تشكيلها من قبل الوزارة لضبط الكيانات الوهمية، ومداهمة لجــنة الضبطية القضائيـــة للكيان المسمى "أكاديمية العلوم الهندسية" وبعض مراكز الدروس الخصوصية بمحافظة الإسكندرية.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، الخميس، أشار التقرير إلى تشكيل لجنة ضبطية توجهت إلى مقر الكيان المذكور، ومكانه 60 شارع عبد المنعم سند أمام مركز أورانج، تبين تنظيمه لدورات تدريبية (كورسات) لطلاب كلية الهندسة، وعدم حصوله على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالي.

وتابعت وزارة التعليم العالي: "أفادت اللجنة أن المنشأة المذكورة تتكون من مدخل خاص، واستقبال وقاعات دروس، وعليه تم إصدار قرار بإغلاق المنشأة، وكذلك إبلاغ محافظة الإسكندرية بتنفيذ القرار".

وأضافت: "توجهت اللجنة إلى مداهمة عدد من مراكز إعطاء دروس خصوصية بمنطقة كامب شيزار بمحافظة الإسكندرية، وتبين وجود (5) مراكز بالعمارات المجاورة لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، تقوم بممارسة أنشطة تعليمية بإعطاء دروس خصوصية للطلاب دون ترخيص بالمخالفة للقانون، وتم رصد عدد من الطلاب المترددين عليها".

وقالت: "أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، قرارًا بالغلق الفوري للكيانات المضبوطة في ضوء توصيات اللجنة، كما وجه بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم، مهيبا بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بالجامعات والمعاهد الخاصة المعتمدة الموجودة على موقع الوزارة.