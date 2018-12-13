تراجع البطالة وانخفاض عجز الموازنة.. "الوزراء" يعلن مؤشرات الاقتصاد في 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن مجلس الوزراء المؤشرات التفصيلية للاقتصاد المصري خلال عام 2018 منذ بداية شهر يناير حتى شهر ديسمبر الجاري.

وتضمنت المؤشرات التفصيلية للاقتصاد المصري عن العام الجاري تراجع معدلات البطالة من 12% عام 2017 إلى 9.9% خلال عام 2018.

وارتفع إجمالي الاحتياطي من النقد الأجنبي الموجود بالبنك المركزي من 36.7 مليار دولار في نوفمبر عام 2017 إلى 44.54 مليار دولار حتى نوفمبر 2018.

كما انخفض عجز الموازنة في العام المالي 2017 من 10.9% إلى 9.8% خلال العام المالي 2018، وارتفع معدل النمو من 4.2% للعام المالي 2017 إلى 5.3% في العام المالي 2018.

وسجل معدل التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا من 26% خلال نوفمبر من العام المالي 2017 إلى 15.7% في نوفمبر من العام المالي 2018.

وارتفعت عائدات قناة السويس من 4.9 مليار دولار خلال العام المالي 2017 إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2018، وسجلت إيرادات السياحة ارتفاعًا كبيرًا هي الأخرى من 4.4 مليار دولار للعام المالي 2017 إلى 9.8 مليار دولار خلال العام المالي 2018.

وواصلت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعها لتسجل 26.4 مليار دولار للعام المالي 2018، بدلًا من 21.8 مليار دولار خلال العام المالي 2017، وارتفعت حصيلة الصادرات البترولية من 6.6 مليار دولار عام 2017 إلى 8.8 مليار دولار عام 2018، كما ارتفعت حصيلة الصادرات غير البترولية من 15.1 مليار دولار عام 2017 إلى 17.1 مليار دولار عام 2018.