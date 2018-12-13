وزير البيئة السوداني: ترك البيئة يعني ترك العناية بالإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

تصوير علاء أحمد:

قال عبود سعيد، وزير البيئة السوداني، ورئيس المجلس القومي للبيئة بالسودان، إن البيئة شأن إنساني وعلمي وتحمل تحديات كبيرة وهناك تعاون وتبادل أفكار في شأن البيئة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن ترك البيئة يعني ترك العناية بالإنسان.

وأوضح سعيد، في كلمته بالمؤتمر الدولي للكفاءة البيئية والتنمية المستدامة بالقاهرة، الخميس، أن هناك أمرين مهمين: الأول منهما، عبارة عن رسالة ينبغي للعالم أن يتناولها بقوة في البيئة والاستمرار في الندوات والمؤتمرات والورش العلمية في أمر للبيئة ويتحملها الخبراء والعلماء والمختصين بشأن البيئة والحفاظ عليها وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

وأضاف أن الأمر الثاني يتمثل في أمر البيئة، بما يبنغي أن يكون هناك توعية بيئية وثقافية وأن يتحمل الجميع ذلك لتكون البيئة في طريقها النظيف والصحيح.

وشدد على أهمية تعزيز الشراكة الدولية في أمر البيئة ونتعامل مع المجتمع العربي و الدولي للحفاظ على البيئة، لافتا إلى تنظيم دولة السودان ملتقى علمي بيئي خلال عام 2019 يضم الخبراء والمتخصصين في شأن البيئة لبحث الكفاءة والتنمية المستدامة والوعي البيئي.

وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي الأول للاستدامة والكفاءة البيئية لتحقيق معيشة أفضل، تحت شعار "حلول مبتكرة وآليات فعالة".

جاء ذلك تحت رعاية المعهد العالي للهندسة بأكاديمية الشروق، وجامعة الدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنة البشرية، والمعهد العربي لإنماء المدن.

يشارك في المؤتمر، كل من الدكتور جودة محمد غانم، رئيس المؤتمر، نائب رئيس أكاديمية الشروق، والدكتور أحمد سيد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارةأكاديمية الشروق، والدكتور مراد عامر، الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة "ايريك"، والدكتور باسم فهمي، ممثل مدير المكتب الإقليمي للبلدان العربية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والسفير الدكتور، كمال حسن ممثل الأمين العام والأمين المساعد للقطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية، والدكتور حسين العطفي، وزير الري الأسبق، نائب رئيس المجلس العربي للمياه، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور وائل الدجوي ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ولدكتورة نادية مكرم عبيد ، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي و أوروبا "سيداري"، والدكتور معتز محمود طلبة، أمين عام المؤتمر، عميد المعهد العالي للهندسة.