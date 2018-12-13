"الوطنية للصحافة" تنعي إبراهيم سعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

نعت اليوم الهيئة الوطنية للصحافة ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، فارس الصحافة المصرية الذي أفنى أكثر من خمسين عامًا في خدمة بلاط صاحبة الجلالة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم، أن الكاتب الراحل أثرى خلال هذه المدة الصحافة بعطائه وجهده المخلص وبفكره المستنير، تاركًا وراءه تاريخًا طويلاً وحافلاً من الأعمال الصحفية، داعين الله أن يتغمده بالمغفرة والرضوان وأن يتقبله في فسيح جناته.