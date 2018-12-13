إجراء جديد من "القوى العاملة" لتسهيل استخراج "كعب العمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات لمديري المديريات على مستوى 27 محافظة، بشأن تيسير الخدمات التي تقدم للمواطنين، خاصة فيما يتعلق باستخراج شهادات القيد "كعب العمل".

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين، إن التعليمات تقضي بالتنبيه على مديري مكاتب التشغيل التابعة للمديريات باستخراج "كعب العمل" من أي مكتب تشغيل دون التقيد بالنطاق الجغرافي لمحل إقامة المواطن أو المنشأة التي يعمل بها العامل؛ إعمالا للضوابط الواردة بدليل الإجراءات في هذا الشأن؛ تيسيرا على المواطنين، وتوفيرا للجهد والوقت في تحمل مشقة السفر لاستخراج "كعب العمل" من المكتب التابع له محل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.