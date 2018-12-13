خاص| أول خريطة ذكية تربط "مواصلات مصر" بمترو الأنفاق- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدرت شركة مواصلات مصر خريطة توضيحية، للكشف عن تفاصيل ربط خطوط أتوبيسات الشركة بمحطات مترو الأنفاق في جميع الخطوط والمسارات.

وتبين "الخريطة" التي حصل عليها الخليج 365، مسار كافة خطوط شركة مواصلات مصر في القاهرة وكذلك مسار خطوط شبكة مترو الأنفاق ونقاط وأماكن التلاقي التي يمكن منها استقلال المترو.

وقال اللواء عباس مراد، متحدث شركة مواصلات مصر، إنه أصبح لديهم خريطة مواصلات مصرية للقاهرة مرتبطة بمحطات مترو الأنفاق، وهي تضاهي شبكات المواصلات في العواصم العالمية.

وأضاف مراد، لمصراوي، اليوم الخميس، أن الخريطة توضح مسارات الشركة وموقعها من محطات مترو الأنفاق، وأن هذه الخريطة نهائية وليست استرشادية وتنتظر فقط التطبيق بعد الانتهاء من توقيع بروتوكول التعاون مع مترو الأنفاق.

وتابع متحدث الشركة: "خريطة حقيقية بتقول إن أحنا بنمشي مع مسارات مترو الأنفاق أو بنقابلها، في جميع المسارات بتاعتنا لازم تمر على محطات المترو في كل الخطوط، في مسارات بنقابل فيها 3 خطوط مترو وفي مسارات بنقابل فيها خطين".

وأكد أن هذه الخريطة تشبه خريطة المواصلات في لندن، وتشمل معلومات عن المناطق السياحية في مدينة القاهرة، وتم تقديمها للدكتور هشام عرفات، وزير النقل.

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