أول إجراء من "التضامن" ضد دار أيتام عاقبت طفلين بالضرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ياسمين محمد:

رصدت وزارة التضامن الاجتماعي، تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي، لمعاقبة طفلين بدار رعاية "السابقون للخيرات".

وبحسب بيان صحفي، اليوم الخميس، شكلت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لجنة برئاسة علاء عبد العاطي، معاون الوزير للرعاية، وعضوية فريق التدخل السريع، ومسؤول الضبطية القضائية، توجهت للدار، أمس الأربعاء، وأجرت تحقيقًا استمر 6 ساعات، واستمعت لشكاوى الأطفال نزلاء الدار، وحققت مع المشرفين والإداريين.

وأوضح البيان، أن اللجنة تأكدت من صحة الواقعة، بأن أحد المشرفين بالدار عاقب اثنين من أبناء الدار، وهما: وجدي 10 سنوات، وزيد 9 سنوات، مساء الأحد الماضي الموافق 9 ديسمبر 2018، بسبب تعدي وجدي بالضرب على أحد زملائه بالمدرسة، واشتكى ولي أمر زميله إلى المشرف، أما زيد فضرب إحدى الطالبات في المدرسة مما أدى لفصله 3 أيام.

وحرر فريق التدخل السريع ومسؤول الضبطية القضائية، محضرًا بقسم شرطة الهرم، من قبل مندوب الضبطية القضائية بالتدخل السريع برقم 21227، إداري الهرم.

وأكد علاء عبد العاطي، رئيس اللجنة المشكلة، أن وزيرة التضامن تتابع الموقف داخل الدار بشكل مباشر، ووجهت بإجراء تدخلات نفسيه مع الأطفال وتقييم شامل لحالة كل طفل بالدار، وتقييم مستوى الإشراف والإدارة تمهيدًا لإصلاح الأوضاع داخل دار "السابقون للخيرات".