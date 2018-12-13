القاهرة تستضيف المؤتمر الأول لمسئولي المراكز التكنولوجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استضافت محافظة القاهرة، اليوم الخميس، المؤتمر الأول لمسئولي المراكز التكنولوجية في محافظات الجمهورية، بناء على توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لنقل الخبرات المتبادلة والإسراع في تشغيل المراكز التكنولوجية على التطبيق الجديد بكافة الوحدات المحلية (مدن ـ أحياء) على أن يعقد شهريًا بأحد المحافظات المختلفة تحت رئاسة الدكتور صلاح شحاتة، مساعد الوزير للبنية المعلوماتية والفريق المعاون له وبحضور اللواء محمد عزي، المشرف على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومعاونيه والمشرفين على المراكز التكنولوجية وتحسين الخدمات بالمحافظات.

وأكد اللواء عبدالقادر النوري، السكرتير العام المساعد، على أهمية سرعة التحول الإلكتروني في عملية تقديم الخدمات للمواطنين طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحصول المواطن على الخدمات بسهولة ويسر وإمكانية حصوله على الخدمة في أي وقت ومن أي مكان وفصل مؤدي الخدمة عن طالبها مع تبسيط الإجراءات وتفعيل وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني مما يحسن من فرص الاستثمار في مصر ومكافحة الفساد وتحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له مع أهمية توفير البيئة المناسبة والتدريب اللازم للقائمين على تقديم الخدمات بالمراكز.

وأشاد سيد البدري، مستشار المحافظ للمعلومات، بجهد المحافظة لاستكمال منظومة عمل المراكز التكنولوجية بكافة أحيائها البالغ عددها 38 حيًا بالإضافة إلى ديوان عام المحافظة وحي الأسمرات الحديث وربطهم جميعًا من خلال برنامج حديث لتأدية الخدمة المطلوبة لكافة مواطني القاهرة من أي موقع ولا يستلزم انتقال المواطن للحي المطلوب منه الخدمة وهو جارِ حاليًا بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير الأجهزة والشبكات والأنظمة اللازمة مع توفير التدريب اللازم للعاملين.

وأكد البدري، أن محافظة القاهرة اتخذت عددًا من الإجراءات لتفعيل عملية تشغيل المراكز بتشكيل لجنة عليا لتحسين وتشكيل لجنة متابعة للمرور على المراكز وتذليل أي عقبات تواجهها وإصدار دليل موحد لخدمات التراخيص للعمل به بكافة الأحياء والاتفاق مع مراكز استشارية متخصصة على أعمال تبسيط إجراءات الخدمات.

وتم الاتفاق على تشكيل 4 فرق عمل من مسئولي المحافظات وممثلي وزارتي التخطيط والتنمية المحلية لمتابعة تنفيذ المحاور الأربعة التي يقوم عليها التحول الإلكتروني وهي (تحسين الخدمات - تطوير الآداء - التنمية البشرية للعاملين من خلال تدريبات متقدمة والعمل على التميز في المجال الحكومي - إعادة هيكلة المنظومة الأولوية داخل مراكز الخدمات).

ونظمت المحافظة زيارة عملية للمشاركين بالمركز التكنولوجي بالمعادي للتعرف على أحد المراكز النموذجية بالمحافظة، وكان في استقبالهم اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء عادل عبدالظاهر، رئيس حي المعادي.