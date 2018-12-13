وزيرة الصحة: فحص 17 مليون مواطن بحملة "فيروس سي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص ٤ ملايين و٧٦٧ ألفًا و ٤٤٠ مواطنًا حتى ظهر اليوم الثالث عشر "للمرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة".

وأشارت وزيرة الصحة في بيان اليوم، إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى ١٧ مليونًا و١٣٧ ألف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن فحص ٢٨٨ ألفًا و٤١٥ طالبًا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الخميس، في محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وأضاف "مجاهد" أن محافظة الإسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا بإجمالي تردد ٦٥ ألفًا و٨١٥ طالبًا، والبحيرة ٥٣ ألفًا و٣٤٥ طالبًا، وأسيوط ٥٠ ألفًا و ٣٣٢ طالبًا، والقليوبية ٤٤ ألفًا و٧١٨ طالبًا، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم ١ ديسمبر ٢٠١٨، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة في أبريل ٢٠١٩، مشيرا إلى أن نسبة الإصابة بالفيروس من إجمالي عدد المفحوصين لم تتعد 0.3%.

يذكر أن مسئولي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، يردون على شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على www.facebook.com/stophcv.eg/، كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg .