الداخلية: القبض على المتورطين في مساعدة مرتكبي فيديو الهرم الإباحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية القبض على المتهمين بمساعدة السائحين المتورطين في تسلق الهرم الأكبر بمنطقة الأهرامات الأثرية وتصويرهما فيديو مخل وفاضح ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الداخلية في بيان لها، أنه عقب تداول فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخصين من السائحين الأجانب بتسلق الهرم الأكبر وظهورهما في مشهد فاضح ليلًا، تم تشكيل فريق بحث بمشاركة أجهزة وزارة الداخلية حيث تم تحديد هوية صاحب الفيديو ويدعى "أندرياس هفيد أندرسين، دنماركي الجنسية" مواليد 1995، ويعمل مصور فوتوغرافي ، وصل للبلاد بتاريخ 19 /11 /2018 وغادر بتاريخ 4/12/2018.

وتابعت الداخلية في بيانها، إضطلع المذكور بتسلق الهرم الأكبر عقب تسلله للمنطقة الأثرية ليلًا صحبة الدنماركية الجنسية "جوزفين سارة بالس"، مواليد 1998، وصلت للبلاد بتاريخ 28/ 11/ 2018، وتمكن من تصوير مشاهد فاضحة لهما بسطح الهرم.

وأكد البيان، أن جهود فريق البحث أسفرت عن تورط المدعو "موسى. ع"،" جماَل" بالمنطقة الأثرية بالأهرامات، في مساعدة الدنماركيين المذكورين للتسلل لمنطقة الأهرامات مساء 29 نوفمبر الماضي، مقابل 4 آلاف جنيه، وذلك بالتنسيق مع المدعوة "هند.ع"، التي تعرفت عليهما من خلال شبكة الأنترنت.

بمواجهة المذكورين بما أسفرت عنه التحريات، أعترفا بارتكاب الواقعة وجاري عرضهما على النيابة العامة.