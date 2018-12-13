ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية بحوزة 5 عناصر إجرامية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية ومتجري حائزي الأسلحة نارية والمواد مخدرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط "أسامه.أ."، عاطل، مقيم عزبه التلمساني - منيا القمح، سبق اتهامه فى قضية "مخدرات" وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية" مطموسة الأرقام بالخزينة الخاصة بها وبداخلها 5 طلقات لذات العيار، وكمية من جوهر الهيروين المخدر تزن حوالي (250) جرام ومبلغ مالي 135 جنيه وهاتف محمول.

وضبطت أجهزة الأمن "عبدالرازق.م" عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس مسجل شقي خطر، سبق اتهامه في 5 قضايا ما بين "سرقه متنوعة، سرقة، سلاح" آخرهم قضية "سلاح بدون ترخيص" وبحوزته سلاح ناري عبارة عن " بندقيه خرطوش، و 2 طلقة لذات العيار و78 لفافة صغيرة من جوهر الهيروين المخدر، تزن حوالي (120) جرام ومبلغ مالي 55 جنيه وهاتف محمول .

وضُبط أيضًا "عبدالله.ح" عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح، سبق اتهامه في قضية "سرقة"، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن (فرد خرطوش) محلي الصنع وطلقة لذات العيار، "مصطفى.ح"، عاطل، ومقيم دائرة مركز شرطة منيا القمح، وبحوزته (17) تذكرة من جوهر الهيروين المخدر، تزن حوالي (40) جرام ومبلغ مالي 105 جنيه و 2 هاتف محمول، وضبط "سعيد.م"، "عاطل" ومقيم بدائرة مركز شرطة كفرصقر، سبق اتهامه في (2) قضية ما بين "سلاح ناري- تبديد" آخرهم قضية "سلاح ناري"، وبحوزته ( 5 ) لفافة من نبات البانجو المخدر تزن كيلو جرام، ومبلغ مالي 30 جنيه، هاتف محمول، سلاح ناري "فرد خرطوش) وطلقه لذات العيار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.