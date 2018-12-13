"يقتل صديق عمره عشان التوك توك".. الأمن يكشف لغز العثور على جثة سائق بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام، غموض واقعة العثور على جثة طالب بنهر النيل، حيث تبين أن صديق القتيل وآخرين قتلوه للاستيلاء على مركبة التوك توك الخاصة به.

كان تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية، إخطارا بانتشال جثة "عبدالرحمن.م"، طالب "يعمل سائق مركبة توك توك"، ومقيم بناحية أبوالغيط بدائرة المركز من نهر النيل بذات الناحية، ووجود إصابات بالرأس وكسر بعظام الجمجمة.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم "عبدالرحمن.م"، سائق توك توك، "فتحى.س"، سائق توك توك، "عادل.ع"، ميكانيكى، له معلومات جنائية وجميعهم مقيمين بدائرة المركز .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر الأول بارتباطه بعلاقة صداقة بالمجني عليه واتفاقه مع باقي المتهمين على التخلص منه والاستيلاء على مركبة "التوك توك" قيادته ومتعلقاته، وقام الأول والثانى باستدراج المجني عليه لمنطقة عزبة مرشد بدائرة المركز وقاما برطم رأسه عدة مرات بحوض خرساني لطلمبة مياه فأوديا بحياته وألقياه بنهر النيل واستوليا على هاتفه المحمول ومركبة "التوك توك".

وعقب ذلك توجها للثالث الذي قام بتغيير معالم التوك توك ثم قاموا ببيعه لسائق توك توك مقيم مبلغ 9 آلاف جنيه "تم ضبطه"، وقرر ببيعه لسائق توك توك آخر مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة عقب التنسيق مع الجهات المعنية "تم ضبطه" أرشد عن مركبة" التوك توك" كما أرشد المتهم الأول عن الهاتف المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.