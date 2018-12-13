"ضربوه.. ورموا إخواته البنات من الدور الثالث".. أمن الإسكندرية يضبط المتهمين في واقعة التعدي على أسرة بالعامرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط 7 أشخاص لتعديهم على أم وأبنائها الثلاثة بمسكنهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية لوجود خلافات بينهم.

تلقى قسم شرطة أول العامرية، بلاغا من المستشفى العام بوصول "علي.أ"، 19 سنة، عامل، وشقيقتيه "شادية"، 17 سنة، "منى"، 14 سنة، مقيمين بمنطقة عبد القادر دائرة القسم، ووالدتهم "سناء.ف"، 50 سنة، ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وإصابتهم عدا الرابعة بكسور وجروح متفرقة.

بالانتقال والفحص تبين سابقة وجود خلافات عائلية بينهم وكل من "محمود.م"، 21 سنة، عامل، وشقيقيه "محمد"، 37 سنة، عاطل، له معلومات جنائية"، "فتحي"، 31 سنة، فاستعانوا بزوج شقيقتهم "عبد السلام.هـ"، 32 سنة، عاطل، مقيمين بدائرة قسم الدخيلة، و3 من أصدقاء الأول كل من "عاشور.أ"، 35 سنة، سبق اتهامه في 37 قضية "سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات، مخدرات، سلاح بدون ترخيص، سرقة متنوعة"، "سعد.ح"، 26 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 10 قضايا "سرقة بالإكراه، سلاح ناري، مخدرات، سرقة"، "جمال.م"، 19 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك.

تحريات البحث الجنائي توصلت إلى أنهم قاموا بالتوجه لمحل إقامة المصابين وقاموا بالتعدي على المصاب الأول بالضرب بأسلحة بيضاء وإلقاء شقيقتيه من شرفة الشقة سكنهم بالطابق الثالث.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم الأسلحة والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "بندقية خرطوش - 10 طلقات من ذات العيار- 4 أسلحة بيضاء "سيف كبير الحجم- أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.