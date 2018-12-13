المفوضين تحجز دعوى حظر نشاط حزب العيش والحرية للتقرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي: قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامةمن الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية وأي منظمات تنتمى اليها، للتقرير . واختصمت الدعوى رقم 24828 لسنة 72 قضائية، خالد علي المحامي "وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية ورئيس لجنة الأحزاب السياسية.

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