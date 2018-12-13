أخبار مصر | "أبو العينين" يشارك بجنازة الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبو العينين" يشارك بجنازة الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شارك رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، في تشييع جثمان الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق، من مسجد عمر مكرم بالتحرير، قبل أن يتوجه لمثواه الأخير بمقابر العائلة بالسيدة نفيسة.
وكان توفي الكاتب الصحفي المصري، إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، مساء الأربعاء، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع مع المرض.
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