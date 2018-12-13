أخبار مصر | "التضامن" تشكل لجنة للتأكد من واقعة معاقبة أحد الأطفال بدار رعاية السابقون للخيرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تشكل لجنة للتأكد من واقعة معاقبة أحد الأطفال بدار رعاية السابقون للخيرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت وزارة التضامن الاجتماعي، صورة، تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر معاقبة أحد الأطفال بدار رعاية السابقون للخيرات.

وبدروها شكلت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لجنة برئاسة علاء عبدالعاطي معاون الوزيرة للرعاية وعضوية فريق التدخل السريع ومسؤل الضبطية القضائية وتوجهت للدار أمس الأربعاء، وأجرت تحقيقات استمرت 6 ساعات واستمعت لشكوى الاطفال نزلاء الدار وحققت مع المشرفين والإداريين، وتم التأكد من صحة الواقعه وان أحد المشرفين بالدار.

وتوصلت اللجنة إلى معاقبة اثنين من أبناء الدار وهما وجدي ١٠ سنوات وزيد ٩ سنوات، وذلك مساء يوم الأحد 9/12/2018 بسبب قيام الابن وجدى بضرب أحد زملائه بالمدرسة وقام ولي أمر زميله بالشكوى إلى المشرف، أما الابن زايد فقام بضرب إحدى الطالبات في المدرسة مما أدى إلى قيام المدرسة بفصله ثلاثة أيام.

وقام فريق التدخل السريع ومسؤل الضبطيه القضائية بعمل محضر بقسم شرطة الهرم من قبل مندوب الضبطية القضائية بالتدخل السريع برقم 21227 إداري الهرم.

وأكد علاء عبد العاطي، رئيس اللجنة المشكلة، أن وزيرة التضامن تتابع الموقف داخل الدار بشكل مباشر ووجهت بإجراء تدخلات نفسيه مع الأطفال وتقييم شامل لحالة كل الأطفال بالدار وتقييم مستوى الإشراف والإدارة تمهيدا لإصلاح الأوضاع داخل دار السابقون للخيرات.