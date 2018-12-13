أخبار مصر | يحيى قلاش عن الراحل إبراهيم سعدة: أول من استخدم التكنولوجيا وأصغر رئيس تحرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يحيى قلاش عن الراحل إبراهيم سعدة: أول من استخدم التكنولوجيا وأصغر رئيس تحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، إن توزيع مؤسسة أخبار اليوم، كان يتجاوز المليون نسخة في الطبعة الواحدة، في عهد الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، مما يُعد نجاحًا مشهودًا له.

وأضاف في تصريحات إلى "الفجـر"، على هامش تشييع جثمان الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة من مسجد عمر مكرم، أنه كان صحفيًا سابقًا لعصره، وأول من استخدم التنكولوجيا، واصفًا إياه بـ"الصحفي المصري ذو المواصفات الأوروبية"، مؤكدًا أنه كان قادرًا على صناعة الصحافة بشكل مختلف.

وتابع: صناعة الصحيفة كانت جزءًا من مهارات إبراهيم سعدة، فضلًا عن كونه أصغر من في جيله تولى رئيس تحرير".

واستطرد "قلاش" بأن "سعدة" كان نقابيًا، وجاء في ظروف استثنائية، وعاد مرة أخرى لعمله الحقيقي في صناعة الصحافة، لأنه كان يعتبر نفسه في مهمة.

وتوفي الكاتب الصحفي المصري، إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، مساء الأربعاء، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع مع المرض.