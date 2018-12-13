مصر | حبس مسجلين لسرقتهما المواطنين بالإكراه بالسلام

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قررت نيابة السلام حبس مسجلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى؛ لسرقتهما المواطنين بالإكراه بالسلام. وكانت بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة السلام أول عدة بلاغات تفيد بسرقتهما بالإكراه على يد شخصين وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وتبين بأنهما "محمد.و"، مسجل، و"إيهاب.ع"، مسجل. وبمواجهتهما اعترفا بسرقتهما للمواطنين بالإكراه وبيع المسروقات لدى "عاطف.م" (جارٍ ضبطه)، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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