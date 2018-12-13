مصر | 23 ديسمبر.. الانتهاء من أعمال صيانة كوبري أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 23 ديسمبر.. الانتهاء من أعمال صيانة كوبري أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن 23 ديسمبر القادم موعد الانتهاء من أعمال صيانة كوبري أكتوبر والإغلاق الجزئي للكوبري الذي كان يحدث للطريق خلال أيام "الجمعة والسبت والأحد" من كل أسبوع، في الأماكن التي يمر بها في نطاق محافظة الجيزة، عقب انتهاء مدة "الشهر" التي كانت قد حددتها المحافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وكانت قد أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إغلاق كوبري أكتوبر جزئيا خلال 3 أيام من الأسبوع هم "الجمعة والسبت والأحد" من كل أسبوع بدءًا من الساعة 12 "منتصف الليل" حتى 5 صباحًا، في نطاق الأماكن التي يمر بها الكوبري بمحافظة الجيزة، وجاء ذلك الإغلاق للقيام بأعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبرى فى نطاق محافظة الجيزة، وتستهدف الأعمال رفع كفاءة الكوبري لتسهيل حركة سير السيارات ورفع المعوقات بالطرق والمحاور المرورية بنطاق المحافظة.

وأوضحت الإدارة أن إغلاق الكوبري سيكون بشكل جزئي خلال فترات تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء على أن يتم ترك حارة مرورية للسماح بسير السيارات، كما أمر اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة وسرعة تنفيذ الأعمال وإزالة كافة المعوقات وإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء لتسهيل الحركة المرورية، على أن يتم نشر خدمات مرورية ووضع إشارات ولوحات إرشادية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة، ورفع الإشغالات لتيسير حركة المركبات، ويناشد رجال المرور السادة المواطنين بضرورة إتباع التعليمات المرورية لتلافي الزحام ومنع التكدسات.