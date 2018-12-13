مصر | الحبس سنة مع الإيقاف و10 آلاف جنيه غرامة لمحام أهان القضاء على الـ"فيس بوك"

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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة محام بالحبس سنة مع الإيقاف وتغريمه 10 آلاف جنية لاتهامه بإهانة السلطه القضائية على الفيسبوك. صدر الحكم برئاسة المستشار شريف طاهر وبعضوية المستشارين فوزي أحمد وهاني السيد بأمانة سر عامر علي. وأسندت النيابة العامة للمحامي اتهاما بإهانة السلطة القضائية ونشر عبارات وكلمات مسيئة على الفيسبوك تعليقا على قضية محامي المنيا المتهم بالاعتداء على قاضٍ.



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