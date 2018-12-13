مصر | حبس عاطل بتهمه الاتجار في الترامادول بالبساتين

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أمرت نيابة البساتين حبس عاطل بتهمه الاتجار في المواد المخدرة. وردت معلومات لقسم شرطة البساتين تفيد بقيام "ع. م" عاطل يقوم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال المواد المخدرة. وتبين من خلال التحريات صحة ما ورد المعلومات وتم ضبط المتهم وعثر بحوزته على 31 قرص ترامادول ومبلغ مالي 250 جنيها. وبمواجهته أمام النيابة اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار غير المشروع، وحرر محضر بذلك وأخطرت النيابة التي صدرت قرارها السابق.

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