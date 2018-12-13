مصر | النيابة تستدعي أهل المحامي في واقعة انتحاره شنقا داخل شقته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستدعي أهل المحامي في واقعة انتحاره شنقا داخل شقته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتباشر نيابة حلوان، التحقيق في واقعة انتحار محامي شنقا داخل شقته.

وكما أمرت النيابة، باستدعاء أهل المتوفى.

وكانت النيابة، أمرت في وقت سابق الطب الشرعي بتشريح جثة المحامي وإرسال تقرير مفصل بالواقعة والوقوف على ملابستها.

يذكر أن قسم شرطة حلوان تلقى إخطارا باستقبال مستشفى النصر العمالي "ع.ع" 38 سنة، محامٍ، جثه هامدة.

وبالانتقال وسؤال شقيقه ووالده، أكدا أنهما عثرا عليه معلق من رقبته في سلك دش بشباك داخل غرفته في الشقة التي يقيم فيها وحاولا إسعافه ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة فور وصوله.

وأضاف شقيقه، أنه عندما عاد من عمله فوجئ به معلقًا من رقبته في سلك الدش.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.