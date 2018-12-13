مصر | داخل 3 مطاعم.. ضبط أسطوانات غاز بالطالبية وبولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل 3 مطاعم.. ضبط أسطوانات غاز بالطالبية وبولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، 3 مطاعم بمنطقتي الطالبية وبولاق الدكرور، وضبط داخلهم أسطوانات غاز، بعد رفضهم دفع فواتير الغاز الطبيعي، وأخطر مدير أمن الجيزة.

وكانت وردت معلومات للواء مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، مفادها قيام أصحاب 3 مطاعم بشوارع مدعمة بالغاز الطبيعي، بمنطقتي بولاق الدكرور والطالبية، بحيازة أسطوانات غاز، بعد تراكم فواتير الغاز الطبيعي عليهم، ورفضهم دفعها، وبعد قطع الغاز الطبيعي عنهم، استخدموا أسطوانات الغاز، بطريقة مخالفة.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد مأمورية ومداهمة المطاعم المشار إليها ضبط داخلها أسطوانات غاز، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة.