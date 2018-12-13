مصر | "المفوضين" تحجز دعوى ملاحقة قطر و"ممولي الإرهاب" للتقرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المفوضين" تحجز دعوى ملاحقة قطر و"ممولي الإرهاب" للتقرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي تطالب باتخاذ كل الإجراءات القانونية على المستوى الدولي لملاحقة ممولي الإرهاب، وعلى رأسهم دولة قطر، للتقرير.

وقالت الدعوى رقم 3189 لسنة 72 قضائية، إن هناك العديد من المستندات والأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، أثبتت تدخل دولة قطر في تمويل الاٍرهاب والإضرار بمصلحة الوطن، لذلك يجب معاقبتها دوليًا على الأعمال التخريبية التي ارتكبتها في حق مصر وشعبها العظيم.