شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يبحث مع 15 شركة عالمية دخولها السوق المصرية وتنظيم المشهد الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اجتماعا مع مسؤولي كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وبث المحتوى ومنصات التواصل الاجتماعي، وفِي مقدمتها جوجل ومايكروسوفت وتويتر، لبحث دخولها السوق المصرية وتنظيم المشهد الإعلامي وفق القوانين الجديدة المنظمة للإعلام.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن هذا الاجتماع، الذي يعد الأول في سلسلة لقاءات تأتي في إطار سعي المجلس لأن تكون كافة الشركات العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا وصناعة المحتوى ومواقع التواصل الاجتماعي لها مكاتب إقليمية، وأن تدخل السوق المصرية في إطار عملية تنظيم المشهد الإعلامي، والسعي لخلق مناخ داعم للاستثمار في هذا القطاع الهام.

وأضاف مكرم محمد أحمد أن المجلس يفتح أبواب التعاون مع كافة الشركات العالمية وسيقدم كل التسهيلات والمساعدة الممكنة أمام دخولها السوق المصرية، مشيرا إلى أن المجلس سيتلقى مقترحاتها بخصوص اللائحة التنفيذية قبل صدورها.

وأكد رئيس المجلس أن كل ما يطلبه المجلس هو وجود معايير مهنية، وهذه المعايير هي أبجديات وبديهات العمل على مستوى العالم، وأن المجلس لن يخرج عن الإطار العام للمعايير الدولية المتعارف عليها.

من جانبه، قال وكيل أول المجلس، عبدالفتاح الجبالي، إن الهدف من الاجتماع إزالة اللبس الخاص بالممارسة وتوضيح الحقائق حول قانون تراخيص المواقع، مضيفا أن المجلس الأعلى هو المنظم العام لسوق العمل الإعلامي وتطبيق ما جاء بنص القانون، ولذلك سعى لتعريف الشركات العاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات على المستوى المحلي والعالمي بقانون تراخيص المواقع وبحث استفساراتهم الخاصة بالقانون.

ومن جانبه، قال ممثل شركة جوجل إن مصر بالنسبة لهم سوق واعدة جدا، وإن جوجل ملتزمة بكل القوانين واللوائح المنظمة للسوق المصرية وبالنسبة ليوتيوب فإن غالبية النقاط موجودة في لائحة شركتنا وسنبحث خلال الفترة القادمة كيفية التعاون بيننا وبين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام . وأشار ممثل تويتر في شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى المادة ١٩ التي تتوافق وسياسات تويتر، وقال إنه وشركته في انتظار اللائحة لتفسير بعض النقاط.

وبعد أن استمع المجلس لمداخلات الحضور واستفساراتهم وأجاب عليها، أكد رئيس المجلس أن الباب سيظل مفتوحا أمام أي استفسار أو اقتراح.

حضر اللقاء ممثلو شركات «جوجل، مايكروسوفت، تويتر، أمازون، ماستر، أي بي أم، تويتر، أورنج، اتصالات، فودافون، كريم، الفطيم، أولكس، أي يو سي، مكتب الشرقاوي الممثل لعدد من الشركات الدولية»، بالإضافة لمسؤولي الشركات المحلية، وممثلي أجهزة الدولة، ووزارة الاتصالات ممثلة في الدكتور محمد حجازي رئيس اللجنة التشريعية بالوزارة، بالإضافة إلى عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات سابقًا.

شارك في الاجتماع الوكيل الأول للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عبدالفتاح الجبالي، والأمين العام أحمد سليم، وأعضاء المجلس مجدي لاشين، وصالح الصالح، وجمال شوقي، والدكتورة هدى زكريا، والمستشار أحمد عبدالعزيز المستشار القانوني للمجلس، وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.