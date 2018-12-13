شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب مميش: توقيع اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن توقيع المنطقة الاقتصادية لاتفاقية الشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية قريباً، لإنشاء شركة لتطوير 45 كيلومتر مربع بالمنطقة الصناعية في العين السخنة التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بعد الانتهاء من إجراء الدراسات والمباحثات الفنية الخاصة بمشروع السخنة العالمي، بعد تكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية لدراسة المشروع.

وأكد «مميش» على اهتمام القيادة السياسية في مصر والإمارات ودعمهم لهذا المشروع الضخم الذي يجعل من منطقة السخنة مركز لوجستي عالمي، ويحقق رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال إنشاء عدد من المصانع في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى صناعات مواد البناء والأقمشة والمنسوجات والصناعات الغذائية وصناعة الإلكترونيات وقطع غيار السيارات.

من جهة، أخرى نفى «مميش» ما ينشر من أخبار على بعض المواقع الإخبارية العربية ومواقع التواصل الاجتماعي عن عملية استحواذ موانئ دبي لمشروعات المنطقة الاقتصادية أو إلغاء الشراكة مع موانئ دبي، مؤكداً على سير المفاوضات بشكل طبيعي وبخطى ثابتة، لافتاً إلى أن التأني مطلوب والدراسة والبحث من الألويات بما يحافظ على مصلحة الطرفين.

كما نفى الفريق أي اجتماعات تمت مؤخراً بين موانئ دبي ونائب رئيس هيئة قناة السويس، مؤكداً على عدم اختصاص أي شخص بهذا الموضوع سوى إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السوس وعدم ارتباط هيئة قناة السويس بأية موضوعات تقع في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبار أنها هيئة مستقلة، عن هيئة قناة السويس واختلاف أهداف واختصاصات كل منهما.

وأهاب الفريق« مميش» بالمواقع الإخبارية والصحف الإلكترونية بتحري الدقة في نشر الأخبار والبيانات تلك التي تخص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وضرورة مراعاة مصلحة الدولة باستقاء المعلومات من مصادرها الأصلية، حسب قوله.