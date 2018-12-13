شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة توفر 6000 مقعد مدرسي في الإسكندرية (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصدر الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أوامره للتشكيلات التعبوية والمناطق العسكرية بالمساهمة في دعم المنظومة التعليمية بالمحافظات الواقعة في نطاقها ومساندة مؤسسات وأجهزة الدولة بشكل فاعل ومؤثر لحل المشكلات التي تمس المواطن بشكل مباشر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقامت المنطقة الشمالية العسكرية بأعمال صيانة وترميم عدد من المدارس بمحافظة الإسكندرية ورفع كفاءة المنشآت والمباني التي تمثل خطرًا على التلاميذ، حيث قامت المنطقة بمعاينة المدارس الأكثر إحتياجًا لأعمال الترميم والصيانة من الداخل والخارج، وإضفاء الشكل الجمالى والتنسيق الحضارى من الخارج للموقع العام وتجهيزها ودعمها بالأثاث المدرسى.

وتم توفير 6000 مقعد مدرسى لطلاب المدارس الأكثر كثافة ووضع خطة للإنتهاء من أعمال الصيانة للمدارس في موعدها المحدد للمحافظة على انتظام العملية التعليمية وإمتحانات الفصل الدراسى الأول حرصًا على مستقبل التلاميذ.

وأكد المسؤولين عن العملية التعليمية بالإسكندرية أن تدخل القوات المسلحة ساهم في صيانة وترميم المبانى والمنشآت التعليمية وتوفير التخت المدرسية. من جانبهم، وجه الأهالى والطلاب الشكر والتقدير للقوات المسلحة على مساهمتها في دعم المجتمع المدنى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. وتأتى مساهمة القوات المسلحة في إطار خطة الدولة الشاملة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة محافظات الجمهورية.

القوات المسلحة تساهم في رفع كفاءة المدارس بالإسكندرية

القوات المسلحة تساهم في رفع كفاءة المدارس بالإسكندرية