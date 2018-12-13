شكرا لقرائتكم خبر عن هُنا «تجارة الاسكندرية».. «Mobile application» و«Qr-Code» علشان تعرف اللى بيحصل فى كليتك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن طلاب بكلية التجارة في جامعة الإسكندرية عن تطبيق على الهاتف المحمول يقدم خدمات نوعية ومتفردة لطلاب وأساتذة الكلية على السواء فيما اعتبرها العميد مشاريع تخرج لأصحابها تقديراً لمواهبهم.

حيث قام الطالب أحمد سعدالدين عيد بالفرقة الرابعة قسم نظم المعلومات وحدة اللغة الإنجليزية في الكلية بتطوير Mobile application يهدف إلى خدمة جميع طلاب وأساتذة الكلية من خلال توفير جميع تطورات أحداث الكلية من ندوات ومؤتمرات وأنشطة متنوعة ورحلات وإرسال تنبيهات للطلاب بأي تغيير في مواعيد المحاضرات وتنظيم عرض الاعلانات على أن يكون عرضها فقط من خلال البرنامج بدلاً من تشويه جدران الكلية وتوفير طريقه لرفع assignments المطلوبة من خلال البرنامج وعرض قوائم المطاعم بالكلية وتوفير خصومات للطلاب الحاملين لـapplicatian..

ويقول الطالب أن التطبيق الالكترونى يوفر مزيد من التواصل المباشر بين الطالب والاستاذ أو المعيد ويعمل على توفيرRecords المحاضرات لمساعدة الطلاب الغير قادرين على الحضور لبعض المحاضرات لاي ظروف.على أن يكون هذا منتهيا مع مشروع تخرجه بـ٢٠١٩ .

كما قدم الطالبان محمد عبيد احمد ومروان أحمد خليل بالفرقة الرابعة قسم محاسبه تطبيق الكترونى اخر يسمى بـ«الفوائد الذكي)(SMART BENFITS) حيث تعتمد الفكرة على بطاقة البنك الأهلي المتاحة الطلاب في زيادة فوائدها للطلاب بشكل أكبر بعمل Application مربوط بالبطاقة يحتوي على البيانات الخاصة بكل طالب مثل التقدير التراكمي ورقم الجلوس واي اشعارات تخص الكلية على ان يكون الدخول من البوابات ايضا بإخراج بطاقة البنك الأهلي وعليها رقم سيريال الذي ستصدره الكلية للطالب بتقنية Qr-Code التي ستطبع على الكارت ويستفيد الطالب داخل وخارج الكلية من خلال خصومات له على أي نشاطات يريدها مثل كورسات اللغة وكورسات التخصص كونه منتمي لكلية التجارة .

وقال الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة في جامعة الاسكندرية أنه استقبل الطلاب أصحاب هذة التطبيقات ووجه لهم الشكر على افكارهم مؤكدا انه يدعم الطلاب بشكل كبير لتنمية مواهبهم وتطوير افكارهم خاصة وانها افكار تهدف إلى تقديم خدمة متفردة ونوعية سواء لزملائهم من الطلاب أو اساتذتهم بمختلف درجاتهم العلمية .

وأوضح «الصيفى» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أن الطلاب بدأو يكتشفوا مشاكل كليتهم ويوجدوا الحلول المبتكرة ونحن في ادارة الكلية نشجعهم ونوفر لهم الامكانيات والبيئة للاستمرارية مشيرا إلى أنه تم استئذان مجالس الاقسام التي ينتمون اليها الطلاب بأن تكون هذة التطبيقات مشاريع تخرج الطلاب حتى لا يضيع جهدهم هدراً بالاضافة إلى ان هذة التطبيقات يتولد عنها عائدات من الاعلانات وبالتالى فانه ليس هناك ما يمنع ان يكون هناك نسبة تخصص للطالب صاحب الابليكيشن والباقى يذهب لصالح صندوق الطلبة الغير قادرين في الكلية .

وتابع:«احنا بنحاول الاستفادة من الاعداد الكبيرة في الكلية لتحويل العدد الكبير إلى طاقة منتجة تفيد مجتمع الطلاب والاساتذة في الكلية خاصة وان مستقبل الكلية بين يدى هؤلاء الطلاب لانهم يكتشفوا مشاكل يتعرضون لها ويحاولون حلها الكترونيا ً».

عميد كلية التجارة بجامعة اسكندرية الدكتور السيد الصيفى

عميد كلية التجارة بجامعة اسكندرية الدكتور السيد الصيفى

عميد كلية التجارة بجامعة اسكندرية الدكتور السيد الصيفى

عميد كلية التجارة بجامعة اسكندرية الدكتور السيد الصيفى