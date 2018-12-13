شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» ينعى وفاة الصحفي الكبير إبراهيم سعدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق الذي وافته المنية، مساء الأربعاء.

وشيعت الجنازة من مؤسسة أخبار اليوم، الخميس، على أن تقام صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم عقب صلاة الظهر.

بدأ الراحل الكبير رحلته مع الصحافة في ستينات القرن الماضي، وشكل عام 1962 نقلة نوعية لابن الخامسة والعشرين ربيعا، حينما تمكن من سبق صحفي تعلق بتغطية قضية لجوء جماعة النحلاوي سياسيا إلى سويسرا بعد حدوث الانفصال بين مصر وسوريا، ونجح في اجتياز هذا الاختبار الصعب، والتقى بالجماعة وحصل منهم على تفاصيل مثيرة عن مؤامرة الانفصال، وكان مصطفى أمين من طلب منه ذلك الموضوع، بعدها بيوم واحد مضى قرار تعيينه صحفيا في جريدة أخبار اليوم في إبريل من ذاك العام. بعدها تقلد «سعدة» المناصب الصحفية تلو الأخرى، إلى أن مضى الرئيس محمد أنور السادات قرار تعيينه رئيسا لتحرير أخبار اليوم، وبات حينها أصغر رئيس تحرير للجريدة.

إبراهيم سعدة كان في تسعينات القرن الماضي أول صحفي يجمع بين رئاسة تحرير صحيفتين، أحدهما قومية والأخرى حزبية، إلى جانب رئاسته لتحرير جريدة أخبار اليوم، تولى رئاسة تحرير صحيفة «مايو».