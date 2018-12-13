شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء صلاة الجنازة على إبراهيم سعدة في مسجد عمر مكرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى المئات من تلاميذ وأقارب الكاتب الكبير الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير أخبار اليوم، صلاة الجنازة عليه بمسجد عمر مكرم، بوسط القاهرة، عقب صلاة الظهر.

وكان الجثمان خرج من مؤسسة أخبار اليوم إلى مسجد عمر مكرم، ويشيع «سعدة» إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر، وتوفي «سعدة» أمس عن عمر يناهز 81 عاما بعد صراع مع المرض.