شكرا لقرائتكم خبر عن «البعثة الأثرية السويدية» تعلن اكتشاف مقبرة ترجع لعصر الأسرة الـ18 بكوم أمبو (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت البعثة الأثرية السويدية العاملة، برئاسة الدكتور ماريا نيلسون، بمنطقة جبل السلسلة بكوم أمبو، عن مقبرة ترجع لعصر الأسرة الثامنة عشرة، وذلك أثناء أعمال الحفر.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الخميس، إن المقبرة تقع على عمق 5 أمتار، وهي غير مزخرفة، وتتكون من حجرة للدفن وحجرتين جانبيتين، وقد سبق وتعرضت لمحاولات الحفر خلسة مما جعلها مملوءة بالرمال والطمي وهو ما تسبب في عدم إمكانية تقييم الضرر الذي لحق بها، كما تسببت المياه الجوفية التي ملأت المقبرة في الضرر على الغرف الداخلية والقطع الأثرية الموجودة بها.

من جانبه، قال عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، إنه بالرغم من الحالة السيئة التي وجدت عليها المقبرة تم الكشف بداخلها عن 3 توابيت مصنوعة من الحجر الجيري؛ اثنان منها لرضيع وطفل صغير.

كما تم الكشف أيضًا عن مجموعة من الجعارين والتمائم، وبقايا هياكل عظمية لما يقرب من 50 شخصًا، نصفها تخص أشخاصا بالغين والنصف الآخر لأطفال، مما يشير إلى وجود مجتمع متكامل وعائلاتهم كانت تعيش في تلك المنطقة.

الكشف عن مقبرة ترجع لعصر الأسرة الثامنة عشر بكوم أمبو

الكشف عن مقبرة ترجع لعصر الأسرة الثامنة عشر بكوم أمبو

الكشف عن مقبرة ترجع لعصر الأسرة الثامنة عشر بكوم أمبو

الكشف عن مقبرة ترجع لعصر الأسرة الثامنة عشر بكوم أمبو

الكشف عن مقبرة ترجع لعصر الأسرة الثامنة عشر بكوم أمبو

الكشف عن مقبرة ترجع لعصر الأسرة الثامنة عشر بكوم أمبو

الكشف عن مقبرة ترجع لعصر الأسرة الثامنة عشر بكوم أمبو

الكشف عن مقبرة ترجع لعصر الأسرة الثامنة عشر بكوم أمبو

الكشف عن مقبرة ترجع لعصر الأسرة الثامنة عشر بكوم أمبو