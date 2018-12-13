شكرا لقرائتكم خبر عن «روتاري» ينظم مبادرة للتوعية بغسل الأيدي والأسنان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام نادي روتاري وروتراكت كايرو نايل فالي برئاسة كاتي حليم، بعمل توعية لغسيل الأيدي والأسنان في جمعية أغصان الكرمة. قام النادي بشرح عملي وإرشادي للأطفال بالطريقة الصحيحة لغسل الأيدي والأسنان، ثم قام بتوزيع مقالم تحتوي على فرش ومعجون أسنان على الأطفال، وصابون سائل للأيدي ومناديل ورقية للجمعية. حملة نادى روتارى لتوعية بغسيل الأيدي حملة نادى روتارى لتوعية بغسيل الأيدي حملة نادى روتارى لتوعية بغسيل الأيدي حملة نادى روتارى لتوعية بغسيل الأيدي حملة نادى روتارى لتوعية بغسيل الأيدي حملة نادى روتارى لتوعية بغسيل الأيدي حملة نادى روتارى لتوعية بغسيل الأيدي حملة نادى روتارى لتوعية بغسيل الأيدي حملة نادى روتارى لتوعية بغسيل الأيدي حملة نادى روتارى لتوعية بغسيل الأيدي حملة نادى روتارى لتوعية بغسيل الأيدي [image:12:center] [image:13:center]

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