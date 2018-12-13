شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن توقعات الطقس غداً (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الجمعة، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وراتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «15- 22»، إسكندرية «13 – 21»، قنا «11 – 23»، الأقصر «11- 23»، أسوان «11– 25».