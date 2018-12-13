شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" تمنح طالبى "كعب العمل" أحقية استخراجه من أى مكتب تشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة إن التعليمات تقضي بالتنبيه علي مديري مكاتب التشغيل التابعة للمديريات باستخراج "كعب العمل" من أي مكتب تشغيل دون التقيد بالنطاق الجغرافي لمحل إقامة المواطن أو المنشأة التي يعمل بها العامل ، وذلك إعمالا للضوابط الواردة بدليل الإجراءات في هذا الشأن ، وذلك تيسيرا علي المواطنين، وتوفيرا للجهد والوقت في تحمل مشقة السفر لاستخراج "كعب العمل" من المكتب التابع له محل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي .

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