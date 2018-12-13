شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يلتقى اليوم المبعوث الشخصى لرئيس فرنسا حول سوريا بمقر الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الخميس، فرانسوا سينيمو المبعوث الشخصى للرئيس الفرنسى حول سوريا. وقالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى، إن الوزير شكرى سيلتقى ليو يونج مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بمقر وزارة الخارجية.

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