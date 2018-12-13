شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. تسليم "هويات" المصريين مستحقى المعاشات التقاعدية فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة القوى العاملة، الأحد المقبل، وحتى 20 ديسمبر الجارى، فى تسليم بعض "هويات" المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومى العراقى، وذلك بعض أن تم مراجعتها من جانب المسئولين بهيئة التقاعد بوزارتى المالية والعمل والشئون الاجتماعية.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه سيتم أيضا خلال الفترة المذكورة استلام أوراق مستحقين جدد، والمتمثلة كحد أدنى فى رقم المعاش التقاعدى للمواطن خلال عمله بالعراق، وبطاقة الرقم القومى، وشهادة الحياة موثقة من السفارة العراقية، ومعتمدة من الخارجية المصرية، وما يثبت عمل المستحق بجهة عملة بالعراق، أو إعلام الوراثة إذا كان المتقاعد قد توفى، أو توكيل رسمى وقانونى للحصول على المستحقات، أو أى مستندات تكون فى حوزتهم.

وأضاف أن الأوراق سوف تقبل من خلال الوفد العراقى الذى يصل بعد غد السبت، برئاسة رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ومدير عام التقاعد والضمان الاجتماعى، وذلك بديوان عام الوزارة من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر فترة تواجد الوفد العراقى بالقاهرة .

يضم الوفد العراقى أحمد عبد الجليل حسين، رئيس هيئة التقاعد الوطنية، وعلي جعفر محمد الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعى، ونجلاء لطيف جاسم، مدير قسم التقاعد، وفراس حسين علي، وعادل كريم عاكول بالهيئة.